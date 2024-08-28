Кучмин: чемпионат "Абилимпикс" – эффективный инструмент социализации людей с ОВЗ

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Конкурсы профессионального мастерства – один из самых эффективных инструментов социализации людей с инвалидностью, поскольку участники не просто соревнуются, а демонстрируют свои способности потенциальным работодателям, отметил инженер – изобретатель, руководитель инновационного предприятия Москвы Алексей Кучмин.

Он напомнил, что с 26 по 29 октября в Москве пройдет Национальный чемпионат "Абилимпикс" – соревнования по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Порой работодатели жалуются на нехватку кадров, а ведь среди людей с ограниченными возможностями здоровья есть немало тех, кто может стать высококлассным специалистом и работать на производственных предприятиях, в том числе управлять серьезными автоматизированными станками. Подготовка таких ребят требует особого внимания и затрат, необходимо разрабатывать специальные программы, предусматривать в учебных заведениях дополнительные льготные места", – отметил Кучмин.

По его мнению, эти вложения сторицей окупаются, когда люди, получившие профессию, устраиваются на работу, получают возможность содержать себя и свои семьи. К тому же они работают с огромным желанием и самоотдачей.

"Профориентация и помощь в социальной интеграции – такая же важная работа, как и создание безбарьерной среды в наших городах, которой сегодня уделяется большое внимание. Москва в этом направлении подает пример другим регионам. Работы в этом направлении еще немало, но происходящие в столице изменения – от адаптации инфраструктуры до создания современных специализированных реабилитационных и адаптационных центров – это серьезные шаги", – поделился Кучмин.

Он также напомнил, что в России также действует программа "Открыто для всех", цель которой – сформировать сообщество инклюзивного бизнеса, позволяющее людям с инвалидностью быть интегрированными в активную социальную и экономическую жизнь.

Национальный чемпионат "Абилимпикс" уже 10 лет помогает людям с особенностями здоровья показать профессиональные навыки, познакомиться с ведущими работодателями и начать трудовую карьеру, рассказывал Сергей Собянин. В финале чемпионата участие примут более тысячи человек, которые победили в отборочных этапах во всех регионах России и ряда стран. Москву на конкурсе представит сильнейшая команда профессионалов – лучшие участники Московского чемпионата.

