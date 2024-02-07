В России призвали реформировать систему помощи инвалидам в трудоустройстве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил пересмотреть систему помощи в трудоустройстве для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, передает RT.

Необходимость реформирования системы депутат увидел в связи с появлением разных методов производства, сфер деятельности и труда и новых вакансий. Например, если бы оператор робота-доставщика имел инвалидность или иное физическое ограничение, это бы никак не сказалось на качестве работы, уверен он.

"Прошу вас рассмотреть возможность пересмотра действующих правил трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в части упрощения процедур и стимулирования самих работодателей к их найму", – следует из обращения Крупника.

Вместе с этим политик увидел необходимость в проведении реформы образовательных программ. Он считает нужным расширить перечень направлений и оптимизировать формы обучающих курсов.

До этого стало известно, что работу в Москве в 2023 году удалось найти 508 горожанам с ограниченными возможностями здоровья. Это стало возможным благодаря их участию в чемпионате "Абилимпикс". Самыми популярными направлениями трудоустройства стали ИТ, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля.



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