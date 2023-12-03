Собянин рассказал, как Москва помогает искать работу людям с ограничениями здоровья

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году более 508 жителей столицы смогли найти работу благодаря участию в национальном чемпионате "Абилимпикс" среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что в этом году количество москвичей, получивших работу благодаря чемпионату, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

"Самые популярные направления трудоустройства – ИТ, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля. Многие участники чемпионата выбрали работу на производстве", – уточнил Собянин.

Также, по его словам, работу удается найти и людям с инвалидностью. Для них предоставляется бесплатное профессиональное обучение и программы повышения квалификации, а переподготовку они могут пройти на базе 12 главных вузов, колледжей и образовательных центров Москвы.

Кроме того, как утверждает мэр Москвы, в службе занятости для трудоустройства жителей столицы с инвалидностью реализуют программы "Топ-500 резюме", "Доступная работа", "Маршрут возможностей участников чемпионата "Абилимпикс". При этом для соискателей с ограниченными возможностями здоровья есть еще клуб "Хочу работать".

Собянин напомнил, что чемпионат проходит с 2015 года, где участники могут продемонстрировать свое профессиональное мастерство и найти работу. Среди партнеров "Абилимпикса" более 200 предприятий Москвы, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдут тематические мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. 3 декабря гостей ждут познавательные экскурсии.

Так, в павильоне № 31 "Геология" в 12:00 проведут обзорную экскурсию для слепых и слабовидящих по выставке Государственного биологического музея имени Тимирязева "12 признаков живого". В 14:00 на этой же площадке состоится интерактивное занятие для глухих и слабослышащих посетителей "Одежды животных".



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