Тематические мероприятия пройдут на ВДНХ ко Дню инвалида, 3 декабря

Фото: vdnh.ru

Тематические мероприятия к Международному дню инвалида пройдут на ВДНХ 3 декабря. Об этом сообщается на сайте выставки.

Отмечается, что гостей ждут познавательные экскурсии. Мероприятия пройдут в павильоне № 31 "Геология", Музее славянской письменности "Слово" и в Центре "Космонавтика и авиация".

Так, в павильоне № 31 "Геология" в 12:00 пройдет обзорная экскурсия для слепых и слабовидящих по выставке Государственного биологического музея имени Тимирязева "12 признаков живого". Желающие смогут потрогать экспонаты, в том числе настоящие биологические объекты.

В сообщении добавили, что в 14:00 на этой же площадке состоится интерактивное занятие для глухих и слабослышащих посетителей "Одежды животных". Гости также смогут потрогать перья, шерсть, чешую разных животных, а также узнать, чем зимняя шуба отличается от летней.

В 17:00 бесплатную обзорную экскурсию по экспозиции для маломобильных посетителей проведут в Музее славянской письменности "Слово". Присоединившиеся узнают о кириллице и глаголице, древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней. В историю помогут погрузиться интерактивные экспонаты, а именно земская школа, печатная мастерская и монастырская келья.

Кроме того, в 18:00 всех приглашают на обзорную экскурсию в Центре "Космонавтика и авиация", которая станет завершающим мероприятием. Участникам расскажут об истории отечественной космонавтики.

Ранее в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ появились обновленные аудиогиды с поддержкой шести языков. Информация об экспонатах доступна на русском, китайском, английском, немецком, французском и арабском языках.

Кроме того, почта Деда Мороза будет работать на ВДНХ с 30 ноября. Все желающие смогут рассказать главному зимнему волшебнику о своей заветной мечте, отправив письмо.

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