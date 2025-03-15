Специалисты начали промывать фасады зданий в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столице стартовали работы по промывке фасадов зданий с помощью автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники, сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что начало данных мероприятий связано с тем, что в столице установились постоянные положительные температуры воздуха. В первую очередь специалисты очистят после зимы дома, которые выходят на центральные улицы и вылетные магистрали города, обратил внимание заммэра Москвы Петр Бирюков.

При этом объекты, которые располагаются возле дорог с интенсивным движением, специалисты очищают по всему периметру. В свою очередь дома и здания, находящиеся внутри кварталов, подвергаются частичной очистке.

Представители ведомства также отметили, что для очистки высотных зданий планируется привлечь промышленных альпинистов, а на особо загрязненных участках будут использоваться специальные моющие средства.

Тем временем к открытию навигации и весенне-летнему сезону начали готовить столичные набережные. В общей сложности в столице планируется привести в порядок 78 набережных, в частности Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую, Крымскую и Котельническую.