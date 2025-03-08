Специалисты промоют более 1,1 тыс памятников в Москве после зимы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 1,1 тысячи памятников Москвы после осенне-зимнего периода. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводит пресс-служба комплекса.

Бирюков уточнил, что очистка монументов будет организована после того, как в городе установятся постоянные круглосуточные положительные температуры.

Специалисты очистят каждый объект по специальной технологии, которая зависит от материала, из которого создан памятник, и его общего состояния. Вместе с тем в ходе работ при необходимости будут привлекаться автогидроподъемники и поливомоечные машины.

"Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности", – подчеркнул заммэра.

Сперва рабочие проверяют, не возникли ли на объекте повреждения или ржавчина. Затем памятник промывают водой и наносят на него вспененный раствор. Его смывают спустя 10 минут сильным напором воды, завершая очистку тем, что насухо вытирают монумент.

Памятники в столице регулярно промывают с апреля по октябрь, а регламентные работы проводятся ежемесячно. При этом если памятник сильно загрязнен, его очищают каждые две недели.

Вместе с тем после зимы в Москве промоют около двух тысяч инженерных сооружений. Работы распространятся на мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, а также фонтаны. Предполагается, что мероприятия завершатся к концу апреля.