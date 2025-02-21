Более 130 километров барьерных ограждений заменят в Москве до конца года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Свыше 130 километров барьерных ограждений заменят в Москве в этом году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Содержание барьерных ограждений – одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем заменить 134 километра таких конструкций на 40 транспортных объектах. Самые масштабные мероприятия проведем на развязках МКАД, Алтуфьевском шоссе, проспекте Вернадского, Рябиновой улице, Мичуринском проспекте", – уточнил он.

Рабочие используют сваебойные установки для демонтажа старых элементов. Замену производят в кратчайшие сроки. Новые ограждения могут удержать транспортное средство до 9 тонн. Современные конструкции помогают предотвратить тяжелые последствия дорожных аварий, в том числе выезд на встречную полосу.

Ранее комплекс городского хозяйства завершил ремонт Костомаровского моста в центре Москвы. Мост был построен в 1941 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился. В процессе работ движение транспорта не останавливалось полностью, но вводились временные ограничения для некоторых участков дороги.

