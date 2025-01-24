В Москве завершили ремонт участка Лефортовского тоннеля

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили ремонт участка Лефортовского транспортного тоннеля на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) при съезде с Русаковской эстакады. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Старое облицовочное покрытие заменили на новое типа "фронтон" светлого оттенка. Всего работы затронули свыше 13 тысяч квадратных метров облицовки.

Ремонт, продолжавшийся менее месяца, вели днем, поэтапно перекрывая полосы движения, чтобы не останавливать автомобильный поток. В работах принимали участие порядка 60 человек и 20 единиц техники.

Обновление участка было необходимо в связи с плохим состоянием системы крепления защитно-декоративной облицовки, которая износилась под воздействием интенсивного движения, загазованности и грунтовых вод. Вибрация от машин приводила к растрескиванию навесных панелей.

Проведенные работы повысят комфорт столичных водителей, увеличат срок службы сооружения и время до следующего обновления. В 2025 году такие же работы будут проведены на внутренней стороне тоннеля при съезде с Новолефортовского моста.

В Москве в прошлом году отремонтировали 60 километров барьерных ограждений. Данный процесс является одним из важных направлений работы дорожных служб. Чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей.

Помимо этого, в столице отремонтировали 1 686 входных групп в 447 домах. Рабочие комплекса городского хозяйства заменили двери, обновили витражное остекление, привели в порядок козырьки и кровли над ними. В перечне работ также предусмотрены укладка новой плитки у входа и восстановление отмостки в случае необходимости.

