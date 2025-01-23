Более 200 домов в стиле советского неоклассицизма капитально отремонтировали в столице

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Более 200 столичных домов в стиле советского неоклассицизма капитально отремонтировали специалисты комплекса городского хозяйства, пишет портал мэра и правительства Москвы.

В прошлом году в рамках столичной программы капремонта жилого фонда в порядок был приведен дом на Беговой улице. Специалисты восстановили фасад семиэтажного здания, возведенного в 1940 году. Причем для возвращения исторического облика дому был разработан уникальный проект.

Работники расчистили и промыли фасадные плоскости от грязи, копоти и старой краски, отремонтировали штукатурный слой двух нижних этажей и угловых рустов. Кроме того, на уровне верхних этажей главного и дворового фасадов восстановили кирпичную кладку и швы, обработали места намокания современным антигрибковым укрепляющим средством.

Еще одним законченным проектом стал дом на улице Викторенко. Он был построен в 1955 году и изначально рассматривался как украшение к проектируемому четвертому кольцу Москвы из-за своей двухъярусной аркады. Специалисты расчистили рустованные сегменты и декор от старой краски, а затем привели в порядок поверхности стен кирпичной кладки. После полного комплекса восстановительных работ специалисты перешли к этапу гидрофобизации.

Причем, как и в доме на Беговой улице, особое внимание уделили воссозданию и бережному сохранению элементов разнообразного архитектурного декора. Обновив фасад, привели в порядок цоколь, отремонтировали балконы и входные группы, заменили отливы и водосточные трубы.

Также в рамках соответствующей программы в 2022 году были завершены работы по обновлению здания на проспекте Мира. Специалисты обновили фасад, крышу и подвальное помещение, а также заменили некоторые инженерные системы.

Все работы разбили на несколько этапов. Отремонтировали прямоугольные кронштейны и венчающий карниз, также восстановили барельефы в форме венков. Вместе с тем специалисты установили новую подъездную дверь главного фасада, которая максимально воспроизводит исторический рисунок ее предшественницы.

Данный дом был построен по индивидуальному проекту в 1955 году. Здание имеет г-образную форму в плане, к торцу примыкает соседний жилой дом. Фасады облицованы керамической плиткой.

В этом году под программу капитального ремонта подпал дом в аналогичном стиле 1949 года постройки. В ходе работ специалисты поменяли ряд инженерных систем дома – систему центрального отопления, магистрали водоотведения, электросеть, сети горячего и холодного водоснабжения. Также рабочие навесили новые водосточные трубы.

За прошедший 2024 год специалисты отремонтировали три исторических здания, выстроенных в стиле эклектики. Речь шла о доме 1925 года постройки в Трехпрудном переулке, здании 1928 года по улице Климашкина, а также сооружении 1913 года в Яковоапостольском переулке.

