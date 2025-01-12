Сергей Собянин: 63 объекта культуры обновили в Москве в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве за 2024 год обновили 63 объекта культуры, включая библиотеки, школы искусств и театры, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Столичный мэр отметил, что в прошлом году завершилась реализация проекта "Искусство – детям". Так, с 2018 года были обновлены 170 зданий школ искусств, а также закуплено свыше 13 тысяч музыкальных инструментов. Кроме того, в школы купили почти 9 тысяч единиц технологического оборудования.

В пяти библиотеках был проведен масштабный ремонт. В ходе работ было заменено остекление, обновлены инженерные системы, проведены отделочные работы и установлено новое оборудование, подчеркнул Собянин.

До 2030 года власти Москвы планируют модернизировать 19 зданий из сферы культуры.

"Завершился капремонт и в культурном центре "Москвич" на Волгоградском проспекте. Здесь обновлены фасад, зрительный зал, инженерные системы, системы безопасности, отремонтированы кровля, помещения и благоустроена территория", – добавил градоначальник.

С его слов, в мастерской "12" кинорежиссера и сценариста Никиты Михалкова завершаются ремонтно-реставрационные работы. Также в 2025 году специалисты приступили к созданию архитектурного проекта для реконструкции исторической сцены театра "Уголок дедушки Дурова", заявил Собянин.

Помимо этого, скоро начнется капремонт "Прогресс сцены Армена Джигарханяна" в Театре сатиры, Московском театрально-концертном центре Павла Слободкина и Театре марионеток.

Ранее Собянин рассказал, что по итогам 2024 года социальная инфраструктура Москвы пополнилась 81 объектом образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В частности, для самых маленьких москвичей на территории 19 районов столицы возвели 26 садов с развивающей средой. Кроме того, в городе появились 18 новых школ. К их числу относится большое современное школьное здание с лабораториями и бассейном, которое было открыто в Троицке.