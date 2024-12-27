Детский омбудсмен Москвы: дополнительное образование нужно сделать бесплатным

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Дополнительное образование необходимо сделать бесплатным в России, считает детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

"Дополнительное образование должно быть бесплатным все, особенно спорт. А у нас все ровно наоборот. У нас предметные кружки в школах, как правило, бесплатные, а вот как раз спортивные секции, которые должны взращивать здоровую нацию, они все платные", – подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

Новый подход позволит отвлечь подростков от опасных увлечений, к которым они тянутся под влиянием гормональных изменений, когда приходит жажда адреналина. В таком случае занятия спортом – это лучший выход. Бесплатное допобразование заменит паркур, зацепинг и другие экстремальные увлечения, добавила Ярославская.

"Если спорт платный, семья не имеет такой возможности, они найдут себе чем заняться, к сожалению, с риском для своей собственной жизни", – резюмировала она.

Между тем Москва продолжает активное развитие детских школ искусств в соответствии с лучшими практиками. Рассматриваются дифференцированные подходы в обучении детей с учетом их запросов, планов и готовности уделять время занятиям, непрерывное творческое образование по системе "школа – колледж – вуз", развитие ДШИ с лучшими результатами по подготовке специалистов в сфере культуры и искусства с акцентом на предпрофессиональные программы обучения.

