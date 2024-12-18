Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва продолжит активное развитие детских школ искусств в соответствии с лучшими практиками. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент культуры.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных изменениях системы творческого образования. Эти публикации не имеют отношения к планам города, отметил представитель ведомства. Так, в контексте потенциальных изменений не рассматриваются такие меры, как закрытие, перевод на режим самоокупаемости или изменение профиля деятельности в сторону других направлений в работе ДШИ.

Все школы искусств для детей продолжают работу под контролем департамента и финансируются из городского бюджета. Несмотря на возможные изменения, материально-техническая база школ будет улучшаться за счет бюджетных средств.

В департаменте отметили, что вопрос об увольнении педагогов, достигших возраста 55 лет, а также о сокращении преподавательского состава в детских школах искусств не рассматривается и не рассматривался ранее.

"А ряд преобразований, которые сейчас находятся в стадии обсуждения, может потребовать дополнительного привлечения высококвалифицированных кадров для обучения детей", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что обучение творческим профессиям на подготовительных курсах будет доступно не только в центре Москвы. Занятия по этим программам будут проводиться в каждом районе города. В обсуждении возможных сценариев развития системы творческого образования в столице принимают участие представители профильных высших учебных заведений, директора и педагоги городских колледжей и детских школ искусств, а также родители.

Рассматриваются наилучшие и эффективные форматы развития детских школ искусств: дифференцированные подходы в обучении детей с учетом их запросов, планов и готовности уделять время занятиям, непрерывное творческое образование по системе "школа – колледж – вуз", развитие ДШИ с лучшими результатами по подготовке специалистов в сфере культуры и искусства с акцентом на предпрофессиональные программы обучения.

В рамках общеразвивающих программ дети смогут получить знания и навыки в различных творческих областях, от музыки до дизайна. После того как будут учтены все пожелания, департамент планирует опубликовать информацию о возможных изменениях.

Ранее стало известно, что в рамках Адресной инвестиционной программы в столичном районе Фили-Давыдково возведут музыкальную школу. Общая площадь здания составит около 1,5 тысячи квадратных метров.

В школе оборудуют 25 индивидуальных и групповых классов, возведут многофункциональный зал на 350 человек и студию звукозаписи, а также буфет, гардероб, библиотеку.