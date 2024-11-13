Музыкальную школу построят в столичном районе Фили-Давыдково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Музыкальную школу возведут в рамках Адресной инвестиционной программы в столичном районе Фили-Давыдково. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Общая площадь здания составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Проект разработан с учетом всех современных требований по организации обучения игре на музыкальных инструментах, а также условий для индивидуальных и групповых занятий", – отметил он.

Сооружение возведут на участке площадью 0,65 гектара на Малой Филевской улице, в 300 метрах от станции метро "Пионерская" Филевской линии метро. При этом территорию вокруг благоустроят, дополнят местом для отдыха и парковкой.

В самой школе оборудуют 25 индивидуальных и групповых классов, возведут многофункциональный зал на 350 человек и студию звукозаписи, а также буфет, гардероб, библиотеку и так далее, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Появление нового учреждения для дополнительного образования поможет ребятам развиваться в сфере искусства, а для педагогов даст дополнительные рабочие места, сказал руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин.

"В настоящее время в районе Фили-Давыдково расположено 4 детские музыкальные школы, в них обучаются более тысячи детей", – уточнил он.

Ранее во Внукове возвели общеобразовательную школу на тысячу мест. В трехэтажном здании располагаются блоки начальной и средней школы, а также спортивный блок, а внутри дополнительно есть помещения для музыкального и художественного творчества.

