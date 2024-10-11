Школа появится в Академическом районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школа появится в Академическом районе города. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, его слова передает сайт мэра и правительства столицы.

Образовательное учреждение, рассчитанное на тысячу мест, построят на улице Шверника, владение 17, корпус 2, в рамках городской адресной инвестиционной программы. Предельная площадь школы составит 30 тысяч квадратных метров.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что площадь земли, предоставленной для строительства образовательного учреждения, составит 2,29 гектара. На участке возведут саму школу, а также обустроят зоны для отдыха вместе со спортивными и игровыми площадками.

Руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что за последние годы в Москве построено уже около 7 школ, рассчитанных на тысячу и более мест.

"Все новые объекты образования расположены в районах, получивших импульс к развитию. Три из них находятся в районе Некрасовка, по одному – в Обручевском, Левобережном и Молжаниновском, еще один – на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Даниловском районе", – рассказал он.

При этом, как заявил Загрутдинов, образовательное учреждение в Академическом районе будет построено за счет средств города.

Недавно в Нагатинском Затоне был открыт образовательный комплекс с начальной школой и детским садом, рассчитанный на 200 мест. Так, 150 мест в нем предусмотрено для учеников начальных классов, остальные 50 – для воспитанников детсада.

В новом комплексе созданы условия для комфортного обучения и развития детей. Так, для дошкольников предусмотрены групповые ячейки с игровыми, спальнями, раздевалками, буфетами, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий. Также в здании обустроили кабинеты логопеда и психолога.

