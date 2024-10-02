Образовательный комплекс на 200 мест открыли на юге Москвы

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Образовательный комплекс с начальной школой и детским садом, рассчитанный на 200 мест, открыли в Нагатинском Затоне, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что комплекс находится по адресу проспект Андропова, дом 9/2в, составе школы № 463 имени Героя Советского Союза Д. Н. Медведева. Так, 150 мест в нем предусмотрено для учеников начальных классов, остальные 50 – для воспитанников детсада.

"В здании общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров четыре этажа, в том числе подземный. Объект передан в городскую систему образования", – привели слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

При отделке фасада специалисты использовали керамогранит из-за его свойства удерживать тепло, а также повышенной твердости и долговечности. Интерьер, в свою очередь, оформлен в пастельных тонах, а в местах, где дети проводят много времени, установлены витражные окна, обеспечивающие естественное освещение.

Кроме того, в новом комплексе созданы условия для комфортного обучения и развития детей, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Так, для дошкольников предусмотрены групповые ячейки с игровыми, спальнями, раздевалками, буфетами, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий. Также в здании обустроили кабинеты логопеда и психолога.

"Для учеников начальных классов оборудованы универсальные учебные кабинеты, медиатека и спортивный зал, который можно использовать как место для проведения мероприятий", – добавил Овчинский.

Особое внимание было уделено территории около здания. Ее разделили на зоны для занятий спортом, игр и отдыха для разных возрастных групп, а также предусмотрены места для хранения велосипедов и санок.

Между тем в ТиНАО возвели 20 образовательных объектов с начала 2024 года. Они были построены как за счет городских средств, так и благодаря внебюджетным источникам.

Так, на территории округов в рамках городской Адресной инвестиционной программы были возведены 4 школы и столько же детских садов. Еще 12 образовательных учреждений построили инвесторы. Благодаря им появилось 6 общеобразовательных школ и 6 детских садов. Все эти объекты были переданы в городскую систему образования.