Детский образовательный центр появится в Марьиной Роще

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В Марьиной Роще на улице Полковой построят детский образовательный центр. Площадь трехэтажного здания составит почти 8,7 тысячи квадратных метров, передает сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Здание будет иметь y-образную форму и включать в себя три надземных этажа.

"Возле здания оборудуют игровые и физкультурную площадки около детского сада, школьную спортивную площадку, а также территории для отдыха учеников и проведения массовых мероприятий", – сказал Овчинский.

Планируется, что в блоке детсада будут групповые, административные и вспомогательные помещения, а также вестибюль, музыкальный и физкультурный залы. В блоке начальной школы оборудуют робокласс и другие учебные кабинеты, а также игровую комнату, столовую и медблок.

Разрешение на строительство было выдано в конце августа.

"После того как застройщик уведомит комитет государственного строительного надзора города Москвы о начале строительно-монтажных работ, наши инспекторы составят график выездных проверок, которые будут осуществляться на каждом этапе возведения объекта", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Между тем в рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 25 спорткомплексов в районах станций метро, МЦК и МЦД. Среди спортивных объектов возведут физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, скалолазный центр и комплекс для командных видов спорта. Размещение объектов и их параметры определят по результатам проектов планировки территорий.