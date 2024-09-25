Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса "Алтайский" составляет 70%

Фото: stroi.mos.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Алтайский", который находится в Гольянове, готов уже на 70%. В настоящее время специалисты завершают фасадные работы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Площадь комплекса составляет около 4 тысяч квадратных метров. Специалисты установили панели вентилируемого фасада, смонтировали витражные конструкции и сделали входы в здание.

"На следующем этапе запланировано устройство архитектурной подсветки. Готовность спорткомплекса оценивается в 70%", – подчеркнул заммэра.

Основные строительные работы планируется завершить в конце этого года. По словам руководителя департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова, в зоне бассейнов завершается монтаж чаш из нержавеющей стали, а в зале для групповых занятий проходит чистовая отделка. В ближайшее время специалисты приступят к укладке специального напольного покрытия.

Готовность внутренних и наружных инженерных сетей составляет 85%. Благоустройство прилегающей территории выполнено уже на четверть.

Кроме того, в комплексе планируется сделать бассейн для оздоровительного плавания длиной 25 метров и шириной 16 метров, малый бассейн для обучения детей плаванию длиной 10 метров и шириной 6 метров, зал групповых занятий, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения.

"Весь производственный цикл строительства комплекса находится под надзором инспекторов комитета. Работы на площадке начались в феврале 2023 года. За это время состоялось четыре выездных проверки, в том числе с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Между тем в этом году в Нагатинском Затоне планируется завершить проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса на Судостроительной улице, который должен быть построен к концу 2025 года. Общая площадь спортивного объекта составит около семи тысяч квадратных метров. Он будет включать свыше 900 квадратных метров водных пространств – плавательные дорожки, зоны для свободного плавания, волновой бассейн.

