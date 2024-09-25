Образовательный комплекс построят на участке бывшей промзоны Братцево

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Образовательный комплекс, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры построят на части бывшей промзоны Братцево по программе комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

К 2030 году инвестор возведет и передаст городу образовательный комплекс, рассчитанный на 1 075 мест. В него войдут детский сад на 325 воспитанников и школа на 750 учеников.

Участок бывшей промзоны располагается вблизи станции "Балтийская" Московского центрального кольца (МЦК).

"Проект комплексного развития территории площадью 22 гектара уже активно реализуется. Инвестор приступил к строительству объектов, входящих в первую очередь", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего на участке к 2031 году планируется возвести свыше 550 тысяч квадратных метров жилой, социальной и общественно-деловой недвижимости. Также там будет проведено благоустройство. Специалисты сделают бульвар с парковой зоной между улицей Выборгской и Новопетровским проездом.

"В ноябре застройщик приступил к работам на площадке, которая расположена в Войковском районе по адресу улица Адмирала Макарова, земельный участок 2/16. Площадь жилых помещений составит 86,7 тысячи квадратных метров", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Образовательный комплекс также появится в Южнопортовом районе. Трехэтажную часть здания передадут начальной школе, а двухэтажная секция будет предназначена для дошкольников. Специалисты уже приступили к работам нулевого цикла.

