Почти 30 спорткомплексов построят по проектам КРТ около станций метро, МЦК и МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 25 спорткомплексов в районах станций метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"На участках общей площадью 406,6 гектара запланировано строительство 25 спорткомплексов. Их площадь превысит 138 тысяч квадратных метров", – подчеркнул он.

Среди спортивных объектов будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, скалолазный центр и комплекс для командных видов спорта. Размещение объектов и их параметры определят по результатам проектов планировки территорий.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на улице Новой Ипатовке в Коптеве планируется строительство спорткомплекса площадью не менее четырех тысяч квадратных метров.

"На севере столицы планируется возведение встроенно-пристроенного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью более 3 тысяч квадратных метров. Он станет частью нового жилого квартала в Беговом районе", – добавил он.

Между тем физкультурно-оздоровительный комплекс "Алтайский", который находится в Гольянове, готов уже на 70%. В настоящее время специалисты завершают фасадные работы. Они установили панели вентилируемого фасада, смонтировали витражные конструкции и сделали входы в здание.

