Двадцать школ и детских садов были возведены в ТиНАО с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала года в ТиНАО возвели 20 образовательных объектов. Они были построены как за счет городских средств, так и благодаря внебюджетным источникам, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он обратил внимание, что в ходе развития ТиНАО власти города продолжают придерживаться принципа сбалансированной застройки. Так, в 2024 году на территории округов в рамках городской адресной инвестиционной программы были возведены 4 школы и столько же детских садов. Еще 12 образовательных учреждений построили инвесторы. Благодаря им появилось 6 общеобразовательных школ и 6 детских садов. Все эти объекты были переданы в городскую систему образования, отметил Ефимов.

В новых учреждениях были созданы комфортные условия для всестороннего развития воспитанников. Специалисты организовали пространства таким образом, чтобы сохранить детям возможность для эффективного развития своих навыков с учетом интересов.

"За счет средств городского бюджета возведена крупная школа в Троицке, построены учебные корпуса для трех школ и четыре детских сада. Таким образом, в целом ТиНАО получили более 9 тысяч дополнительных мест в школах и более 2,5 тысячи – в детских садах", – добавил, в свою очередь, глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

При этом строительство всех социальных объектов проводилось под контролем Мосгосстройнадзора. Как отметил председатель ведомства Антон Слободчиков, суммарная площадь школ, возведенных на территории ТиНАО с начала года, равна почти 215 тысячам квадратных метров, а детские сады в общей сложности заняли 35,7 тысячи квадратных метров. Ведомство выдало разрешение на ввод всех этих объектов в эксплуатацию. За время их строительства инспекторы провели 185 контрольно-надзорных мероприятий.

В новых детских садах были созданы залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также спальни, методические и медицинские кабинеты, раздевалки, буфеты и кухни. Специалисты обустроили просторные групповые ячейки, установили окна с увеличенным остеклением, а также создали удобные выходы на улицу и игровые площадки. Учреждения были оснащены всем необходимым оборудованием.

Новые школы включают современные классы. Дети смогут заниматься в робоклассах, а также универсальных и специализированных кабинетах. Кроме того, необходимое оборудование было установлено в общешкольных пространствах. Вместе с тем в школах были созданы спортивные блоки, в которых оборудовали залы для занятий физкультурой и гимнастикой, а также для организации различных мероприятий. Специалисты создали спортивные площадки в школьном дворе и озеленили прилегающую территорию.

Кроме того, во всех новых школах и детсадах предусмотрены комфортные пространства для учеников, воспитателей и преподавателей. В зданиях также обеспечены все условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты установили там системы охранного видеонаблюдения, аварийного освещения, видеодомофонной связи, контроля и управления доступом, а также системы пожарной сигнализации и управления эвакуацией.

В общей сложности за время, прошедшее с момента присоединения новых территорий к Москве, в ТиНАО возвели и передали в эксплуатацию более 150 объектов образования. При этом к началу 2026 года там будет построено еще более 40 таких учреждений.

На территории всей столицы с начала 2024 года построили 15 школ и учебных корпусов, а также 22 детских сада. Более половины из этих объектов были возведены за счет внебюджетных источников. С начала года инвесторам выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 18 детских садов, которые смогут посещать почти 3,5 тысячи детей, а также 8 школ и учебных корпусов, где будут обучаться 7,3 тысячи учеников.