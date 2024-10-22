Школу на тысячу мест построили в районе Внуково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Внуково построена общеобразовательная школа на тысячу мест. Проект был реализован инвестором в составе жилого комплекса, рассказала пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, в трехэтажном здании располагаются блоки начальной и средней школы, а также спортивный блок. Имеются лабораторно-исследовательские комплексы, помещения для музыкального и художественного творчества, медицинский блок, обеденный зал, а также кабинеты психолога и логопеда.

В образовательной организации были предусмотрены необходимые условия для комфортного пребывания школьников во время учебы, на переменах и после уроков. Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в учреждении предусмотрено зонирование учебного пространства.

"Главный вход расположен таким образом, чтобы потоки младших и старших классов не пересекались. Интерес к занятиям у учеников будет поддерживать многосветное многофункциональное пространство на втором этаже с эстрадой, артистическими, техническим центрами, а также спортивные залы и медиатека", – добавил он.

На пришкольной территории находятся площадки для мероприятий и подвижных игр, стадион, а также зоны для спокойного отдыха и занятий на открытом воздухе.

"В школе обустроены универсальные и специализированные учебные кабинеты. Весь строительный цикл проходил под контролем инспекторов комитета. С начала работ проведено девять проверок, по результатам итоговой было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации, после чего он был введен в эксплуатацию", – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в ближайшие 3 года в столице построят еще 200 школ и детских садов, а также других объектов инфраструктуры.

Кроме того, мэр пообещал, что параллельно будет проводиться благоустройство и создание социальной инфраструктуры. В столице появятся 36 объектов культуры, 31 объект здравоохранения, 5 объектов социальной поддержки населения, 31 объект культуры и 36 объектов спорта.