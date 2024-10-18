Собянин: с начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года в Москве было возведено 158 нежилых зданий общей площадью почти 3 миллиона квадратных метров. Эти объекты включают в себя социальную, коммерческую и административно-деловую инфраструктуру, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Сергея Собянина.

Постройка нежилых объектов позволила создать более 38,5 тысячи рабочих мест, что, в свою очередь, поспособствовало активизации экономической деятельности и улучшению условий жизни горожан.

В рамках программы по стимулированию создания рабочих мест инвестор построил детский сад и две школы в районе Щербинка. В этих учреждениях, рассчитанных на 750 и 1 200 мест соответственно, занятия начались 2 сентября. В результате было создано 160 рабочих мест.

"Почти 17 тысяч рабочих мест создано благодаря 20 построенным административно-деловым объектам. Часть новых инфраструктурных объектов появляется в городе благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда", – подчеркнул Собянин.

С 2020 года в Москве действует программа стимулирования создания рабочих мест. Застройщики строят жилые дома, деловые центры, промышленные комплексы, детские сады, школы, получая льготы от города, что способствует формированию комплексной инфраструктуры районов и возможности найти работу рядом с домом.

С начала 2024 года в рамках программы введено более 360 тысяч "квадратов" недвижимости. В семи административных округах девелоперы построили три промышленных парка, деловой и торговый центры, музей, три детских сада и три школы, создав около 7 тысяч рабочих мест.

Ранее мэр Москвы отметил, что создание рабочих мест в спальных районах столицы позволило избежать транспортного коллапса. Благодаря этому ситуация на дорогах заметно улучшилась.

По словам Собянина, радикальных изменений нет, однако позитивный эффект наблюдается. Он также обратил внимание, что численность населения выросла на 1,5 миллиона, а количество транспортных средств – на 700 тысяч.