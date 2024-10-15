Готовность бизнес-парка "Переделкино" в ТиНАО оценили в 30%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Бизнес-парк "Переделкино", который возводится в ТиНАО в настоящее время, готов на 30%, рассказал заммэра Владимир Ефимов. Его площадь составляет более 43 тысяч квадратных метров.

"Бизнес-парк "Переделкино" будет представлять собой камерный офисный комплекс класса А, состоящий из четырех пятиэтажных зданий с панорамным остеклением и оригинальной архитектурой. Проект разработан с учетом современных экологичных стандартов", – отметил он.

После завершения проекта, за который отвечает инвестиционная группа "Абсолют", в Москве появится около 4,6 тысячи новых рабочих мест. Строительство планируют закончить в следующем году.

Здесь появится автоматизированная система управления и приточно-вытяжная вентиляция с центральным кондиционированием. Три пассажирских лифта премиум-класса и один сервисный оборудуют в каждом корпусе. Рядом появится парковка на 250 машин, где также будут зарядные станции для электромобилей, зоны для велосипедов и электросамокатов.

"Новый объект станет частью деловой инфраструктуры деревни Пыхтино. Всего по программе создания МПТ инвестор возведет в столице три бизнес-центра, которые обеспечат рабочими местами около 15 тысяч горожан", – добавил заммэра Максим Ликсутов.

В настоящее время здесь проводится кладка стен и остекление корпусов, а также осуществляется устройство фасадов и кровли, монтируются инженерные системы. Кроме того, здесь будет автоматизированная котельная.

Начальник группы "Абсолют" Сергей Караваев обратил внимание, что в районе не хватает качественных офисных зданий. На этом фоне новая локация будет особо привлекательна для компаний.

Всего в этом году в ТиНАО ввели около 370 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов.

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что инвесторы все чаще финансируют строительство крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов. К 2035 году объем привлеченных средств достигнет 10 триллионов рублей.

Между тем в южной части столицы будет создано более 8,5 тысячи рабочих мест в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Инвесторы могут воспользоваться льготой при строительстве многоквартирных домов, если одновременно с жилой застройкой будут реализованы проекты создания деловой и социальной инфраструктуры.

