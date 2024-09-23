На юге Москвы создадут более 8,5 тысячи рабочих мест по городской программе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В южной части столицы будет создано более 8,5 тысячи рабочих мест в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Инвесторы могут воспользоваться льготой при строительстве многоквартирных домов, если одновременно с жилой застройкой будут реализованы проекты создания деловой и социальной инфраструктуры, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Так, на юге столицы по программе стимулирования создания МПТ появится 18 новых объектов, куда смогут трудоустроиться свыше 8,5 тысячи москвичей", – добавил он.

Девелоперы построят один торговый и пять офисных центров в Бирюлеве Восточном, Нагатинском Затоне и Нагорном в обмен на льготу от города.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что реализация проектов строительства общественно-деловой инфраструктуры обеспечит создание более 7,1 тысячи рабочих мест. Кроме того, возведение социальных объектов создаст более 1,1 тысячи рабочих мест: девелоперы построят пять детских садов, школу, поликлинику, образовательный и спортивный комплекс в обмен на льготы от города.

Около 1,8 тысячи жителей города смогут работать в новом офисном центре на Варшавском шоссе, который планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Здание площадью около 57 тысяч квадратных метров будет расположено недалеко от станции метро "Нагатинская" и станет частью будущего промышленного технопарка.

В ведомстве поделились, что правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые планируют построить свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 285 тысяч рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций превысит 2 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы построят 339 тысяч квадратных метров жилья в рамках четырех проектов комплексного развития территорий. Всего в проекты вложат около 171 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,9 миллиарда рублей. В результате на построенных территориях появятся 5,1 тысячи рабочих мест.