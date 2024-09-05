Город выделил землю под строительство двух предприятий по производству медоборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва заключила с инвесторами договоры аренды участков по льготной ставке в размере один рубль в год. Благодаря этому в районах Северном и Зюзино в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) появятся производства медицинского оборудования, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что общая площадь участков превысит 1,2 гектара, а площадь объектов составит более 17 тысяч квадратных метров. При этом в результате реализации проектов будет создано 110 профильных рабочих мест. Размер инвестиций может превысить 1,85 миллиарда рублей.

Предоставлять землю в аренду по льготной ставке для развития производств на территории столицы Москва начала в марте 2022 года. Договор заключается на пять лет, в течение этого времени инвестор должен завершить строительство.

В свою очередь, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов уточнил, что один из предоставленных участков с площадью в 0,99 гектара отошел разработчику и производителю рентгеновской техники. В нем будут изготавливать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов.

"Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать до 400 единиц такого оборудования", – отметил Ликсутов.

Кроме того, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что участок площадью 0,25 гектара предоставлен инвестору на Дмитровском шоссе. Его предоставили для строительства производства ортопедических медицинских изделий. Площадь самого объекта составит почти 2,2 тысячи квадратных метров. При этом второй объект площадью 15 тысяч квадратных метров появится на Балаклавском проспекте.

Между тем в ТиНАО появятся два новых объекта общественно-деловой инфраструктуры по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря этому работу найдут более 2,3 тысячи специалистов различных отраслей экономики.

Новые объекты построят в Коммунарке и Краснопахорском районе. Всего в ТиНАО по программе создания МПТ возведут 17 офисно-деловых центров, где будет создано около 33 тысяч рабочих мест.