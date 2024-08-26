Более 2,3 тыс допрабочих мест появится в ТиНАО в рамках программы МПТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два новых объекта общественно-деловой инфраструктуры появятся в ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря этому работу найдут более 2,3 тысячи специалистов различных отраслей экономики, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В ТиНАО, в обмен на льготу от города, девелоперы за счет собственных средств построят логистический комплекс и общественное здание", – цитирует его пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Новые объекты построят в Коммунарке и Краснопахорском районе. Всего в ТиНАО по программе создания МПТ возведут 17 офисно-деловых центров, где будет создано около 33 тысяч рабочих мест.

"Около 300 жителей округа смогут трудоустроиться рядом с домом благодаря возведению общественного здания вблизи станции метро "Коммунарка", – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, в Краснопахорском районе построят новый логистический комплекс. Там создадут свыше 2 тысяч рабочих мест. По словам гендиректора направления коммерческой недвижимости ГК "Гранель" Сергея Нюхалова, в рамках проекта компания возведет логистический комплекс класса А площадью около 200 тысяч квадратных метров.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что за 12 лет в ТиНАО появилось более 5 миллионов квадратных метров недвижимости.

Ранее город выделил 10 земельных участков площадью 131,3 гектара в рамках МаИП для строительства промышленных объектов в ТиНАО. Площадь объектов может составить более 800 тысяч "квадратов". Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 80 миллиардов рублей. Общая площадь строящейся недвижимости будет более 400 тысяч "квадратов".

