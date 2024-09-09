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09 сентября, 17:24

Город

Около 30 участков арендованы для возведения коммерческих объектов в ТиНАО за пять лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За прошедшие пять лет Москва сдала в аренду инвесторам 33 земельных участка в ТиНАО для строительства коммерческих объектов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, их общая площадь превышает 17,8 гектара. При этом площадь возводимых объектов может превысить 360 тысяч "квадратов". Для строительства промышленных объектов инвесторы арендовали пять участков площадью свыше 9,7 гектара, для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов – три площадью более 2,4 гектара.

Еще 25 земельных участков площадью более 5,6 гектара – под торговые, бытовые и общественно-деловые здания. Их возведение стимулирует деловую активность, способствует созданию рабочих мест, а также улучшает инфраструктуру для москвичей.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с начала текущего года победители торгов арендовали в ТиНАО четыре земельных участка общей площадью чуть более гектара.

"В районе Коммунарка возведут два общественно-деловых комплекса, а в Краснопахорском районе – магазин и торгово-бытовой объект", – пояснил Гаман, добавив, что общий объем капитального строительства превысит 118,8 тысячи "квадратов".

При этом объемы перспективного строительства коммерческой инфраструктуры в ТиНАО свидетельствуют об интересе инвесторов к данному сегменту недвижимости, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

"С начала текущего года в ТиНАО выдано 25 разрешений на строительство коммерческих объектов общей площадью свыше 415 тысяч квадратных метров. Среди них многофункциональный производственно-складской комплекс в Сосенском, четыре производственных здания, офисные, торговые и спортивные центры", – уточнил он.

Между тем Москва также предоставила пяти инвесторам участки для строительства предприятий в СВАО. Там они смогут создать и расширить свои производства. Договоры аренды были заключены в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), что позволило предпринимателям получить землю за рубль в год.

На этих территориях инвесторы возведут предприятия медицинской, легкой, электронной и химической отраслей промышленности. При этом размер средств, которые будут вложены в реализацию этих проектов, может превысить 2,5 миллиарда рублей.

Еще два столичных технопарка будут получать льготу на аренду земельного участка

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