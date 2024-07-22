Москва предоставила пяти инвесторам участки для строительства предприятий в СВАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы предоставили пяти компаниям участки в Северо-Восточном административном округе. Там они смогут создать и расширить свои производства, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что договоры аренды были заключены в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), что позволило предпринимателям получить землю за рубль в год.

На этих территориях инвесторы возведут предприятия медицинской, легкой, электронной и химической отраслей промышленности, отметил Ефимов. При этом размер средств, которые будут вложены в реализацию этих проектов, может превысить 2,5 миллиарда рублей.

В свою очередь, заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов обратил внимание, что найти работу на новых предприятиях смогут свыше 870 человек.

Общая площадь предоставленных инвесторам земельных участков в СВАО составила около 3,8 гектара. Арендованные ими территории расположены в Останкинском, Отрадном и Северном районах округа, а также в Свиблове и Южном Медведкове.

Срок действия договоров составляет пять лет. За это время инвесторы должны будут закончить строительство производств, общая площадь которых составит почти 42 тысячи квадратных метров. После этого там начнется выпуск продукции, уточнил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

При этом самый крупный участок, площадь которого превышает 1,4 гектара, был передан для возведения предприятия по пошиву одежды на Вилюйской улице. Площадь здания будет равна почти 10 тысячам квадратных метров, а трудоустроиться там смогут 150 человек.

Вместе с тем самый маленький участок, площадь которого не превышает 0,25 гектара, власти города выделили на Дмитровском шоссе. Инвестор разместит там производство ортопедических медицинских изделий площадью 2,2 тысячи "квадратов". Реализация этого проекта позволит создать в столице 60 рабочих мест.

Между тем Москва выделила четыре участка под индивидуальное жилищное строительство в районах Троицком, Краснопахорском, Бекасово и Вороново ТиНАО. На каждом из них можно будет возвести дом площадью 240 квадратных метров, а также разместить гараж или хозяйственный блок.

