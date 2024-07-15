Город выделил четыре участка под ИЖС в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выделила четыре участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в районах Троицком, Краснопахорском, Бекасово и Вороново ТиНАО. Об этом рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

"Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки столицы в отношении двух земельных участков и утвердила два градостроительных плана земельных участков общей площадью 0,41‬ гектара", – отметила глава ведомства.

По словам Княжевской, на каждом из них можно будет возвести дом площадью 240 квадратных метров, а также разместить гараж или хозяйственный блок.

ИЖС является одним из востребованных направлений развития рынка недвижимости в пределах ТиНАО. Для его реализации необходимы следующие требования: комплексный подход, который предполагает единый стиль застраиваемых участков, а также наличие социальных и транспортных объектов. Кроме того, жизнь в отдельном доме не должна быть в отрыве от привычного горожанину комфорта, подчеркнула Княжевская. Поэтому инвесторам следует рассматривать проекты с полным спектром социальной инфраструктуры.

Такой формат развивается динамично, уточнил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Он напомнил, что 10 лет назад в ТиНАО вводилось в эксплуатацию по 200–250 тысяч квадратных метров в рамках ИЖС. При этом в прошлом году специалисты построили более 750 тысяч квадратных метров такого жилья.

Ранее город выставил на торги по продаже три участка для ИЖС в Ново-Переделкине. Площадь каждого из них превышает пять соток. Максимальная площадь домов, которые можно будет построить на каждом из участков, превышает тысячу квадратных метров. Все три лота располагаются на 1-й Чоботовской аллее, рядом со станцией Переделкино четвертого Московского центрального диаметра. Недалеко также располагается удобный выезд на Боровское шоссе и МКАД.