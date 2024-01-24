Москвичи приобрели у города 30 га земли под строительство в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители и гости столицы купили или арендовали у Москвы за весь прошлый год порядка 250 земельных участков общей площадью 30,9 гектара для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Это превышает показатели 2022 года, когда у города приобрели и арендовали 202 участка площадью 23,6 гектара", – заявил он, добавив, что подобная программа пользуется среди москвичей высоким спросом.

Ефимов подчеркнул, что сроки по строительству домов на приобретаемых в собственность участках не регламентированы. Например, в случае аренды они могут составить примерно 2,5 года, а потом покупателю предоставляется право выкупа земли за 40% от кадастровой стоимости.

Власти Москвы составляют список тех участков, которые жители и гости столицы могут купить для возведения частных домов. Его можно посмотреть на портале mos.ru. На данный момент там фигурирует 278 земельных участков.

Ранее стало известно, что Москва заключила в третьем квартале этого года 51 договор аренды и купли-продажи земельных участков общей площадью свыше 8,9 гектара для индивидуального жилищного строительства и возведения коммерческих объектов.



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