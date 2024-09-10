Собянин одобрил строительство 7 объектов деловой и социальной инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Семь объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры будут возведены в нескольких районах Москвы за счет частных инвестиций. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Строительство объектов будет проводиться в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. После завершения проектов в столице появится еще более 5 тысяч рабочих мест.

Согласно распоряжению, офисный центр, площадь которого превысит 19 тысяч квадратных метров, будет возведен в районе Нагатинский Затон по адресу Нагатинская пойма, участок № 2. Помимо этого, в Рязанском районе на Окской улице, владении 9, на территории общественно-делового центра построят офисные помещения. Их площадь будет свыше 10 тысяч "квадратов".

Кроме того, в ТиНАО в Краснопахорском районе на территории бывшего поселения Михайлово-Ярцевского, недалеко от деревни Терехово инвестор построит логистический комплекс. Площадь здания составит более 95 тысяч квадратных метров. Вместе с тем в Филимонковском районе появится школа, где смогут обучаться 1,1 тысячи учеников. Планируется, что ее площадь превысит 14 тысяч "квадратов". Там же возведут детский сад на 250 воспитанников площадью более 4 тысяч квадратных метров и многофункциональный центр, который займет почти 23 тысячи "квадратов".

Новое здание появится в Раменках на улице Лобачевского, земельном участке № 114б. Там запланировано строительство административно-делового комплекса, общая площадь которого будет близка к 15 тысячам квадратных метров.

Также на севере Москвы планируется построить деловой комплекс с амфитеатром на прилегающей территории. В его состав войдут три корпуса переменной этажности, которые будут объединены подземным паркингом, где установят зарядные устройства для электромобилей. Помимо офисных помещений, в этих зданиях появятся столовая, бизнес-гостиная и фитнес-студия.