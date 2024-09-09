Деловой комплекс с уличным амфитеатром появится на Ходынском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Деловой комплекс с амфитеатром на прилегающей территории появится на севере Москвы, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Объект будет возведен по адресу Ходынский бульвар, владение 6/2. В состав комплекса войдут три корпуса переменной этажности, которые будут объединены подземным паркингом, где установят зарядные устройства для электромобилей. Помимо офисных помещений, в этих зданиях появятся столовая, бизнес-гостиная и фитнес-студия. Общая площадь объекта будет равна 111,6 тысячи квадратных метров, рассказал глава комитета Антон Слободчиков.

При этом планировки этажей отвечают требованиям функционального офисного пространства. Глубина помещений будет варьироваться от 8 до 10 метров, а высота потолков составит 3,65 метра. Вместе с тем окна в пол позволят обеспечить оптимальный уровень инсоляции, а также сохранят возможность естественного проветривания. В целях обеспечения высокой скорости пассажиропотока в зданиях также планируется установить 33 лифта, грузоподъемность которых будет равна от 630 килограммов до 1,6 тонны.

Кроме того, проект подразумевает благоустройство прилегающей территории офисного комплекса, общая площадь которой составляет около 1,5 гектара. Там будет установлен арт-объект, а в ее центре расположится амфитеатр, каскадные ступени которого будут служить дополнительными местами для отдыха сотрудников комплекса и жителей района.

В соответствии с поручением Сергея Собянина, в ходе строительства объектов деловой инфраструктуры власти Москвы уделяют особое внимание качеству работ, напомнил Слободчиков.

"Каждый этап возведения офисного комплекса будет находиться под надзором инспекторов комитета. После получения извещения о начале работ на строительной площадке они составят индивидуальную программу проверок объекта и организуют профилактическую работу", – отметил он.

После завершения строительства офисного квартала в нем смогут работать около 8,5 тысячи человек. Комплекс должен быть полностью возведен к 2027 году.

Вместе с тем Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО. Так, в Филимонковском районе будет создан логистический комплекс, площадь которого составит почти 71 тысячу квадратных метров, а на территории района Внуково построят многофункциональный центр. Его площадь превысит 11 тысяч квадратных метров.