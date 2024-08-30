Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Правительство Москвы одобрило планы возведения двух объектов общественно-деловой инфраструктуры в ТиНАО. Они будут построены за счет частных инвестиций в ходе реализации городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Так, в Филимонковском районе будет создан логистический комплекс, площадь которого составит почти 71 тысячу квадратных метров, а на территории района Внуково построят многофункциональный центр. Его площадь превысит 11 тысяч квадратных метров. В общей сложности на этих объектах станет доступно более 1,2 тысячи рабочих мест, передает портал мэра и правительства Москвы.

Программа создания МПТ была утверждена в 2019 году. Ее основной целью стало привлечение застройщиков к активному возведению не только жилых, но также промышленных, деловых, социальных, культурных и прочих значимых для столицы объектов. Инвесторы, которые помогают создавать новые рабочие места, могут претендовать на льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Реализация данной программы помогает стимулировать комплексную и сбалансированную застройку новых районов города, а также ведет к снижению дефицита рабочих мест в построенных ранее кварталах и сокращению избыточной маятниковой миграции.

По итогам четырех лет реализации программа распространилась практически на все районы столицы. Правительство Москвы заключило с инвесторами свыше 120 соглашений. В соответствии с договоренностями, в городе строится более 6 миллионов квадратных метров недвижимости. К ним относятся промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, а также учреждения образования, культуры и спорта.

Вместе с тем в развитие города и создание мест приложения труда планируется привлечь свыше 2 триллионов рублей. Такие инвестиции позволят создать более 281 тысячи рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.

Новые объекты общественно-деловой инфраструктуры в ТиНАО также построят в Коммунарке и Краснопахорском районе. В общей сложности на территории округа по программе создания МПТ возведут 17 офисно-деловых центров, где будет создано около 33 тысяч рабочих мест.

