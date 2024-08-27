Автомобильный и экопромышленный кластеры построят в ТиНАО

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Автомобильный и экопромышленный кластеры появятся в ТиНАО. Реализация этих проектов предоставит городу более 23 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Земельные участки под размещение здесь производств столица будет предоставлять инвесторам в рамках масштабных инвестиционных проектов", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Сегодня город активно пользуется кластерным подходом в развитии индустриального сектора экономики, что позволяет объединить в экосистему производственные предприятия, научные исследования и технологические разработки, образовательные учреждения, центры коллективного пользования и другие организации.

Автомобильный кластер возведут рядом с деревней Костишово. В него включат ведущих производителей кузовных деталей, электроники, приборостроения и других комплектующих.

Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, под организацию предприятия могут выделить около 236 гектаров земли, где инвесторы построят более 1 миллиона квадратных метров промышленности. В результате реализации проектов на работу смогут устроиться около 17 тысяч человек.

Экопромышленный кластер построят около полигона Малинки. Его резидентами станут предприятия по переработке электрооборудования, пластика, строительных отходов, а также производители рециклированной пластиковой гранулы, брикетированного волокна, изделий из сплавов. Там создадут 6 тысяч рабочих мест.

Между тем в ТиНАО появятся два новых объекта общественно-деловой инфраструктуры по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря этому работу найдут более 2,3 тысячи специалистов различных отраслей экономики. Новые объекты построят в Коммунарке и Краснопахорском районе.

