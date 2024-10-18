Собянин: 200 зданий школ и детсадов планируется построить до 2027 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ближайшие три года в Москве будут построены 200 зданий школ и детских садов, а также другие объекты социальной инфраструктуры. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"В ближайшие три года планируем построить 7,3 миллиона квадратных метров жилья, большую часть – по программе реновации", – написал он.

Мэр Москвы пообещал, что параллельно будет проводиться благоустройство и создание социальной инфраструктуры. Так, помимо школ и детских садов, в столице появятся 36 объектов культуры, 31 объект здравоохранения, 5 объектов социальной поддержки населения, 31 объект культуры и 36 объектов спорта.

За время, прошедшее с начала реализации программы реновации, свыше 61 тысячи семей, которые жили в более чем тысяче старых домов, переехали в новые квартиры. Новостройки были возведены на территории всех административных округов Москвы.

Ранее сообщалось, что на части бывшей промзоны Хапиловка реорганизуют почти девять гектаров земли в рамках двух проектов комплексного развития территорий (КРТ). На четырех участках возведут 93,4 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Все площадки благоустроят и озеленят. Также проложат новые дороги.