Жители более 1 тысячи старых домов переехали в новостройки по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За время, прошедшее с начала реализации программы реновации, свыше 61 тысячи семей, которые жили в более чем тысяче старых домов, переехали в новые квартиры. Новостройки были возведены на территории всех административных округов Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В процессе переезда город бесплатно предоставляет москвичам транспорт и грузчиков, которые помогают им перевезти вещи из старой квартиры в новую.

"С начала переселения по программе реновации больше всего семей переехали в новые квартиры на юго-востоке столицы – 11,1 тысячи. Далее идет восток города – 9,2 тысячи. Следом расположился запад – здесь в просторные квартиры переехали 7,5 тысячи семей", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства города.

При этом готовая улучшенная отделка новых квартир выполняется в соответствии с единым стандартом, который был утвержден городским правительством.

После переезда жителей старые дома сносятся. Затем на их месте возводят новострйки по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Наибольшее число таких мест появилось на юго-востоке столицы, где были освобождены 133 жилых строения. Лидером по количеству площадок под строительство среди районов стало Люблино, на территории которого полностью переехали жители 31 старого дома.

Вместе с тем вокруг всех новостроек благоустраивают территории. Это делается на основании стандартов программы реновации. Так, во дворах высаживают деревья и кустарники, разбивают цветники, а также создают детские и спортивные площадки.

Между тем почти 6,9 тысячи жителей ВАО начали переселяться по программе реновации с июля по сентябрь 2024 года. На данный момент с выбором жилья определились порядка 5,4 тысячи граждан – около 80% от общего числа жильцов, начавших переезд в третьем квартале. Из них больше 3,5 тысячи заключили договоры со столицей на новые квартиры.