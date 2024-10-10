Более 200 магазинов, кафе и аптек откроют в новостройках Москвы по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2024 года в столице было реализовано более 200 нежилых помещений на первых этажах новостроек, которые предназначены для развития малого и среднего бизнеса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этих помещениях будут располагаться объекты торговли и сервиса, а также центры культурного, спортивного и социального значения.

"За девять месяцев 2024 года на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации во всех административных округах столицы, реализовано 219 нежилых помещений. Это позволило создать около 3 тысяч рабочих мест", – отметил заммэра по градостроительным вопросам Владимир Ефимов.

Он также подчеркнул, что лидером по количеству реализованных помещений стал юго-восток Москвы. Там реализованы 50 помещений. На втором месте расположился северо-восток города – 35, на третьем оказался восток – 29.

"На первых этажах переданных под заселение новостроек по программе реновации предусмотрено более 1,2 тысячи нежилых помещений. Половина из них уже используется под размещение объектов сервиса и социально значимой инфраструктуры", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В процессе реализации программы реновации на первых этажах жилых комплексов будет создано около 8 тысяч коммерческих помещений, что позволит открыть более 200 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации открыли 214 центров информирования по переселению. Они расположены на первых этажах новостроек и открываются с момента начала переезда граждан. Больше всего центров сейчас открыты на востоке города. Специалисты помогают жителям с подготовкой документов и решением вопросов по переезду.