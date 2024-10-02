Более 200 центров информирования открылось с начала реализации программы реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала реализации программы реновации открыли 214 центров информирования по переселению, они расположены на первых этажах новостроек и открываются с момента начала переезда граждан. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Всего с начала переселения по программе реновации мы открыли 214 центров информирования по переселению. Часть из них уже закрылась после завершения расселения домов. Сейчас в девяти округах работает 34 центра", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.



Овчинский уточнил, что больше всего центров сейчас открыты на востоке города. По его словам, специалисты центров помогают жителям с подготовкой документов и решением вопросов по переезду.

Центры информирования по переселению предоставляют участникам программы реновации бесплатную помощь на всех этапах переезда. Когда переселение завершается, центр закрывается, а на его месте располагается объект социально-бытовой инфраструктуры.

График работы центра по переселению указан в письме с предложением равнозначной квартиры, его также можно посмотреть на сайте фонда реновации.

Между тем дом по программе реновации будет построен в столичном районе Кузьминки. Проект подразумевает возведение двухсекционного здания, в котором будут 222 квартиры. Площадь новостройки составит 20 тысяч квадратных метров.