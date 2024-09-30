Детский сад с бассейном появится в Алтуфьевском районе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Детский сад на 200 мест с бассейном появится в Алтуфьевском районе Москвы, сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов Иван Щербаков.

По его словам, проект предполагает возведение здания переменной этажности: от 1 до 3 этажей.

"На первом этаже оборудуют бассейн. Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на восемь групп, одновременно его смогут посещать до 200 детей", – добавил Щербаков.

Детский сад будет построен по адресу Алтуфьевское шоссе, земельный участок № 53/7. Кроме бассейна, на первом этаже также будут секции помещений под группы и медблок. На втором этаже обустроят физкультурный зал, три групповых ячейки и кабинеты для развивающих занятий. На третьем будут находиться помещение администрации и еще две группы.

Отмечается, что каждый индивидуальный блок для групп будет включать в себя спальную и игровую зоны, буфет, санузел и раздевалку. Около здания специалисты обустроят детские площадки.

Ранее новый детский сад возвели в поселке Марьино Филимонковского района ТиНАО. Он рассчитан на 200 воспитанников. Объект построили за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы.

Кроме того, в Марьиной Роще на улице Полковой построят детский образовательный центр. Площадь трехэтажного здания составит почти 8,7 тысячи квадратных метров. Здание будет иметь y-образную форму и включать в себя три надземных этажа.