Дом площадью 22,1 тысячи "квадратов" построят в Бабушкинском районе по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новостройку по программе реновации построят в Бабушкинском районе столицы, сообщает пресс-служба председателя Москомархитектуры.

Под будущий объект выпустили градостроительный план земельного участка площадью 0,36 гектара. Многоэтажка предельной площадью 22,1 тысячи квадратных метров появится на Изумрудной улице, 22.

Жители нового дома получат не только улучшенную планировку квартиры, но и современную городскую среду с продуманной и востребованной инфраструктурой.

Здание построят в районе с уже сложившейся инфраструктурой, в пешей доступности от парков, торговых центров, образовательных и медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч москвичей получат новое жилье по реновации в октябре этого года. В столичном комплексе градостроительной политики отметили, что в следующем месяце предстоит расселить 25 старых домов. Горожане переселятся в новостройки, соответствующие современным московским стандартам.

