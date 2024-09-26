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26 сентября, 06:45

Город

Более 6 тыс москвичей получат новое жилье по реновации в октябре

Более 6 тыс москвичей получат новое жилье по реновации в октябре

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Более шести тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации в октябре. Как рассказали в столичном комплексе градостроительной политики, предстоит расселить 25 старых домов.

Горожан переселяют в новостройки, соответствующие современным московским стандартам. Всего с начала старта программы договоры на новые квартиры оформили уже более 20 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городреновациявидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
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