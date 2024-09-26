Более 6 тыс москвичей получат новое жилье по реновации в октябре

Более шести тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации в октябре. Как рассказали в столичном комплексе градостроительной политики, предстоит расселить 25 старых домов.

Горожан переселяют в новостройки, соответствующие современным московским стандартам. Всего с начала старта программы договоры на новые квартиры оформили уже более 20 тысяч человек.

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