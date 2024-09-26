Показ советского фильма "Золушка" пройдет в кинопарке "Москино" 29 сентября. Зрители впервые увидят цветную версию картины на большом экране.

Москвичам рекомендовали прийти за час до начала сеанса. В это время в холле кинотеатра состоится детский бал-маскарад и конкурс нарядов. Обладателей лучших костюмов наградят специальными призами. Помимо этого, детей будут угощать сладкой ватой. Вход бесплатный, но необходима регистрация на сайте "Москино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.