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26 сентября, 07:00

Культура

Показ советского фильма "Золушка" пройдет в кинопарке "Москино" 29 сентября

Показ советского фильма "Золушка" пройдет в кинопарке "Москино" 29 сентября

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Показ советского фильма "Золушка" пройдет в кинопарке "Москино" 29 сентября. Зрители впервые увидят цветную версию картины на большом экране.

Москвичам рекомендовали прийти за час до начала сеанса. В это время в холле кинотеатра состоится детский бал-маскарад и конкурс нарядов. Обладателей лучших костюмов наградят специальными призами. Помимо этого, детей будут угощать сладкой ватой. Вход бесплатный, но необходима регистрация на сайте "Москино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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