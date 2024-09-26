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26 сентября, 00:00

Культура

Премьерный показ сериала "Последний богатырь. Наследие" прошел в Москве

Премьерный показ сериала "Последний богатырь. Наследие" прошел в Москве

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В Москве прошел премьерный показ сериала "Последний богатырь. Наследие". Презентация состоялась в кинотеатре "Октябрь".

Съемки сериала проходили не только в подмосковных декорациях, но и в Приэльбрусье и Сочи. Среди локаций были Баксанское ущелье, гора Чегет и Комсомольское озеро. Музыку для сериала сочиняли 10 композиторов. Зрители смогут услышать и симфонический оркестр, и народные песни в современной обработке, и танцевальные треки.

Всего будет восемь серий. Первые две выйдут в онлайн-кинотеатрах 27 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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