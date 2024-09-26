Премьерный показ сериала "Последний богатырь. Наследие" прошел в Москве

В Москве прошел премьерный показ сериала "Последний богатырь. Наследие". Презентация состоялась в кинотеатре "Октябрь".

Съемки сериала проходили не только в подмосковных декорациях, но и в Приэльбрусье и Сочи. Среди локаций были Баксанское ущелье, гора Чегет и Комсомольское озеро. Музыку для сериала сочиняли 10 композиторов. Зрители смогут услышать и симфонический оркестр, и народные песни в современной обработке, и танцевальные треки.

Всего будет восемь серий. Первые две выйдут в онлайн-кинотеатрах 27 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.