Двухсекционный дом по программе реновации строят в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство жилого комплекса по программе реновации проходит на улице Юных Ленинцев в Кузьминках. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В новостройке ведутся работы по устройству монолитных конструкций на уровне седьмого этажа. Она будет состоять из двух секций переменной этажности. В доме также предусмотрен подземный паркинг на 57 машино-мест", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Секции будут рассчитаны на 188 квартир с улучшенной отделкой. Фасады дома сделают из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом бежевых оттенков. Также на фасадах установят металлические корзины для кондиционеров, а входные группы оформят витражным остеклением.

Придомовую территорию благоустроят. На ней высадят деревья и кустарники, уложат газоны и разобьют цветники, обустроят детскую и спортивную площадки.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, строительство дома началось в мае прошлого года.

"Помимо бетонирования, на объекте выполняется гидроизоляция покрытия плиты перекрытия подземного паркинга и установка внутренних инженерных коммуникаций", – сказал он.

В конце сентября свыше 14 тысяч человек получили новые квартиры в домах, построенных в СВАО по соответствующей программе. К настоящему моменту на северо-востоке столицы в эксплуатацию были введены 46 жилых комплексов, а 45 новостроек уже переданы под заселение. При этом на стадии проектирования и строительства находятся 55 домов.

