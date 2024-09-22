Собянин: более 14 тыс человек получили квартиры по реновации в СВАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые квартиры в домах, построенных в СВАО по программе реновации, получили свыше 14 тысяч человек, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

К настоящему моменту на северо-востоке столицы в эксплуатацию были введены 46 жилых комплексов, а 45 новостроек уже переданы под заселение, отметил мэр. При этом на стадии проектирования и строительства находятся 55 домов.

Город также работает над обновлением социальной инфраструктуры СВАО, подчеркнул Собянин. Так, в Южном Медведкове завершается возведение школы на 1,1 тысячи учащихся и детского сада, куда смогут ходить 220 малышей. Еще одна школа на 550 учеников появится в Свиблове, а в Марьиной Роще построят образовательное учреждение на 650 мест.

Детские сады планируется возвести в Останкинском районе и Алтуфьеве. Посещать их смогут 225 и 200 детей соответственно.

Кроме того, в Алексеевском на территории школы-интерната № 1 подходит к концу строительство спорткомплекса с бассейном, в Ростокине строят спортивный комплекс "Искра", где будут созданы ледовая арена, 3 бассейна и теннисные корты.

Также по программе реновации рядом со станцией метро "Народное Ополчение" возводят двухсекционный дом. Его общая площадь составит 21,2 тысячи "квадратов". Новостройка разместится на земельном участке 22а на улице Демьяна Бедного.