Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 15:22

Город

Дом по программе реновации построят в столичном районе Крюково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дом по программе реновации построят в столичном районе Крюково. В настоящее время готов градостроительный план по данному проекту, рассказала глава комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Здание возведут на улице 1 Мая в Зеленограде, на земельном участке № 4, площадь которого составляет 2,25 гектара.

"Предельная площадь застройки составит 77,6 тысячи квадратных метров", – уточнила Княжевская.

Она также рассказала, что на первом этаже дома будут обустроены разные бытовые помещения, а прилегающую территорию специалисты планируют благоустроить. Преимуществом станет близость дома к городскому вокзалу Зеленоград – Крюково.

Еще один дом по программе реновации появится в столичном районе Зюзино. Для строительства выпущен градостроительный план участка площадью 0,64 гектара по адресу Нахимовский проспект, земельный участок № 17/2.

Предельная площадь новостройки составит 16,8 тысячи квадратных метров. Она будет расположена в пешей доступности от станции метро "Нахимовский проспект", в одном из самых экологичных районов Москвы. Новое жилье появится напротив Коробковского сада.

Более 650 москвичей из Нагорного района получат квартиры по реновации

Читайте также


городреновация
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика