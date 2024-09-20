Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дом по программе реновации построят в столичном районе Крюково. В настоящее время готов градостроительный план по данному проекту, рассказала глава комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Здание возведут на улице 1 Мая в Зеленограде, на земельном участке № 4, площадь которого составляет 2,25 гектара.

"Предельная площадь застройки составит 77,6 тысячи квадратных метров", – уточнила Княжевская.

Она также рассказала, что на первом этаже дома будут обустроены разные бытовые помещения, а прилегающую территорию специалисты планируют благоустроить. Преимуществом станет близость дома к городскому вокзалу Зеленоград – Крюково.

Еще один дом по программе реновации появится в столичном районе Зюзино. Для строительства выпущен градостроительный план участка площадью 0,64 гектара по адресу Нахимовский проспект, земельный участок № 17/2.

Предельная площадь новостройки составит 16,8 тысячи квадратных метров. Она будет расположена в пешей доступности от станции метро "Нахимовский проспект", в одном из самых экологичных районов Москвы. Новое жилье появится напротив Коробковского сада.

