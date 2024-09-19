Дом по программе реновации появится на Нахимовском проспекте в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый дом по программе реновации появится в столичном районе Зюзино. Для строительства выпущен градостроительный план участка площадью 0,64 гектара по адресу Нахимовский проспект, земельный участок № 17/2, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Предельная площадь новостройки составит 16,8 тысячи квадратных метров. Она будет расположена в пешей доступности от станции метро "Нахимовский проспект", в одном из самых экологичных районов Москвы. В Зюзине много скверов, парков и аллей. Новое жилье появится напротив Коробковского сада, рассказала Княжевская.

В районе есть необходимая для жизни инфраструктура – детсады, школы, колледж, поликлиника, коммерческие объекты. Также там проходит несколько линий метро, благодаря чему москвичи могут быстро передвигаться по городу и добираться до центра без пересадок.

Ранее в Царицыне согласовали проект строительства дома г-образной формы по программе реновации. Здание появится на улице Бехтерева и будет состоять из шести секций переменной этажности. На первом этаже дома предусмотрены нежилые помещения с отдельными входами, а также места общего пользования. В подземной части двора появится парковка для автомобилей.