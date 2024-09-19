В Царицыне согласовали проект строительства жилого дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Царицыно согласован проект строительства жилого дома г-образной формы по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя городского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе Ивана Щербакова.

Новостройка появится по улице Бехтерева и будет состоять из шести секций переменной этажности. Часть квартир запроектирована для проживания маломобильных граждан, пояснил Щербаков.

Согласно проекту, входы в жилую часть здания будут на уровне земли и без ступеней. На первом этаже предусмотрены помещения нежилого назначения с отдельными входами, а также места общего пользования. В подземной части двора построят автостоянку, а подвалы отведут под технические помещения.

Между тем в столице по программе реновации строится 220 жилых комплексов. Их общая площадь превышает четыре миллиона квадратных метров. Так, 244 новостройки общей площадью 4,8 миллиона "квадратов" проектируются, еще 220 общей площадью 4,3 миллиона "квадратов" уже возводятся.

До этого в Головинском районе завершилось расселение 10 домов по программе реновации. Новые квартиры получили порядка трех тысяч москвичей.