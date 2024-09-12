Дом по программе реновации возведут в Южном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации появится в Южном Тушине в результате изменений в правилах землепользования и застройки территории (ПЗЗ), отметила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"Новостройка появится на месте двух расселенных домов. Предполагается, что на участке площадью 0,43 гектара возведут здание предельной площадью 19 тысяч квадратных метров", – сказала глава Москомархитектуры.

Речь идет об объекте, расположенном на Новопоселковой улице, на земельном участке 5А. Близость к транспортным узлам позволит жителям новостройки быстро и удобно передвигаться по городу, также горожанам будут доступны соседние парковые зоны и места для прогулок.

В ходе реновации городские власти не забывают и о благоустройстве. В Москве появятся удобные подъезды к 25 домам, возводимым по реновации. Работы уже завершены на пяти из них, включая проекты на Верхоянской, Русаковской, Кастанаевской, Керченской улицах и на Волгоградском проспекте.

