Жилье по программе реновации в рамках проектов КРТ появится в 13 районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилье для переселенцев по программе реновации в Москве возведут в 13 районах Москвы в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С начала года город утвердил 12 решений о комплексном развитии территорий общей площадью 87,9 гектара, на которых инвестор и назначенные городом операторы возведут почти 875 тысяч квадратных метров жилья", – уточнил он.

Всего в городе с начала года утвердили уже 30 решений о КРТ, напомнил Ефимов. Жилье по реновации возведут в ВАО, ЗАО, САО, СВАО, ЮАО и ЮЗАО. Сейчас тут находятся различные устаревшие объекты, включая склады и офисы.

"К реорганизации 11 площадок уже приступили назначенные городом операторы КРТ. В течение пяти-семи лет, помимо жилья, они возведут 132,5 тысячи квадратных метров социальной, общественно-деловой и производственной недвижимости", – указал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Еще один инвестор для площадки в Южном Бутове будет определен по итогам торгов. Последнему предстоит также построить инфраструктуру и сам жилой квартал.

Ранее почти 30 тысяч жителей ЮВАО стали обладателями новых квартир по программе реновации. Программа переселения началась в конце 2018 года. С того момента владельцы нового жилья заселились в 45 новостроек.

